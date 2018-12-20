В Китае прошли обыски в храмах и аресты верующих
14:02, 20 декабря 2018Мир
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В церквях Китая прошли обыски и аресты / islam-today.ru
В Китае прошли обыски и аресты в церквях.
Как со ссылкой на правозащитников страны и зарубежные СМИ сообщает Islam-today, 9 декабря в городе Чэнду, столице провинции Сычуань, вместе с супругой был задержан лидер одной из крупнейших христианских общин Ван И. Ему уже предъявлены обвинения в «подрывной антигосударственной деятельности».
Вскоре были арестованы порядка сотни прихожан этой же церкви.
15 декабря десятки полицейских устроили обыски в церкви Жунгуйли в городе Гуанчжоу.
Правоохранители конфисковали экземпляры Библии и другое церковное имущество, а также мобильные телефоны прихожан.
Сейчас в Китае, общее население которого составляет 1,4 млрд человек, проживают порядка 100 миллионов христиан.
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