40 процентов британцев не знают, что Рождество имеет отношение ко Христу - опрос

Опрос британцев о сути и смысле Рождестве показал, что 40 процентов из них вообще не знают, что этот праздник имеет какое-то отношение ко Христу, а половина не имеет понятия о роли архангела Гавриила, причем образ Санта-Клауса в их сознании почти полностью вытеснил образ Иисуса Христа.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristiantoday".

По данным опроса, проведенного социологическим центром "OnePoll" по заказу службы Hotels.com в канун прошлого Рождества, каждый пятый британец не знает, что Иисус Христос родился в день этого великого празднества, а один из двадцати даже убежден, что Его день рождения приходится на Пасху. Многие из жителей туманного Альбиона обнаружили весьма туманные представления о главных участниках этого великого Библейского события – так, 37 процентов опрошенных не имели понятия о том, что Мария и Иосиф каким-то образом причастны к Рождеству.

Половина британцев (49 процентов) не смогли ответить на вопрос, в чем заключалось участие архангела Гавриила в этом событии, а шесть процентов респондентов высказали предположение, что центральную роль в нем сыграло явление Санта-Клауса.

На вопрос о том, как, по их мнению, выглядела бы Рождественская история, если бы произошла в наши дни, каждый десятый ответил, что место осла в ней занял бы единорог; 15 процентов предположили, что волхвы оказались бы женщинами; и 10 процентов высказали уверенность, что архангелу Гавриилу проще было бы воспользоваться соцсетью Instagram, чтобы передать Марии великую весть. Что касается даров, то вместо золота, ладана и мирра, волхвы в наши дни принесли бы айфон (по мнению 22 процентов респондентов), подписку на продукцию Netflix (18 процентов) и ювелирные изделия из модного розового золота (16 процентов).

По данным отдельного социологического исследования, христианские образы и смыслы в наши дни почти уже исчезли из поздравительных рождественских открыток, а на их место пришли религиозно-нейтральные «праздничные» образы Санта-Клауса, снеговиков и северных оленей. По мере роста невежества британцев в вопросах христианских смыслов и образов Рождества Христова (несмотря на то, что оно остается в их сознании крупнейшим праздником в году), образ Иисуса все реже встречается в традиционных рождественских сценках, устанавливаемых в торговых центрах, на праздничных ярмарках и в других общественных местах. Он давно уже вытеснен так называемыми «пещерами Санта-Клауса».