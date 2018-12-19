В Армении под штукатуркой кафедрального собора Эчмиадзина обнаружили старинную фреску

Реставраторы обнаружили фреску под известково-песочным слоем стен находящегося под охраной ЮНЕСКО кафедрального собора Святого Эчмиадзина.

Подробности о находке приводит в своем сюжете армянское церковное телевидение «Шогакат», сообщает «Благовест-Инфо».

Реставрируемый с 2014 года собор на днях был на неопределенное время закрыт для посещений. Автор проекта реставрации фресок Ашхен Папоян говорит, что обнаруженная в центральном нефе собора фреска непонятно по какой причине осталась под слоем песочно-известковой штукатурки в ходе восстановительных работ 1954-55 гг.

О существовании фрески свидетельствовали сохранившиеся до наших дней копировки, сделанные кистью армянского художника Вардкеза Суренянца. По словам Папоян, копировка Суренянца указывала на то, что где-то в соборе, в какой-то из его частей может находиться скрытая под штукатуркой фреска. Она отмечает, что все остальные фрески были идентичными, однако копировка Суренянца указывала на одну, которая отличалась своими узорами и рисунком от остальных фресок. И вот поиски реставраторов увенчались успехом, а обнаруженную фреску на данный момент очищают от пыли.

Мастера отмечают, что пока рано говорить о размерах этой фрески. Подробнее о росписи можно будет узнать после тщательного лабораторного анализа, а пока видно лишь, что на ней изображены растения. На данный момент внутри собора ведутся работы по снятию всех остальных фресок. Реставраторы отмечают, что в ходе работ могут обнаружиться новые слои, в том числе и с новыми фресками, слоями красок и штукатурки. Уникальные росписи на известковой штукатурке собора Святого Эчмиадзина по фрагментам разбираются и укладываются на съемные щиты. Далее росписи будут вынесены для дальнейшей их реставрации, а вернутся на стены собора только после окончания укрепительных работ всей конструкции храма с 17-вековой историей.

По преданию, место строительства собора указал святому Григорию Просветителю сошедший с небес Иисус Христос (с древнеармянского – грабара – «Эчмиадзин» означает «Сошествие Единородного»). Храм был воздвигнут рядом с царским дворцом в 303 году. Существует предание, что он был сооружен на месте языческого храма.