В Бельгии священника приговорили к тюрьме за отказ нарушить тайну исповеди

В бельгийском городе Брюгге местный суд постановил, что католический священник Александер Штробандт несет ответственность за самоубийство прихожанина.

Как установило следствие, священнослужитель говорил по телефону и обменивался текстовыми сообщениями с мужчиной, который в этот момент исповедовался и одновременно совершал самоубийство в автомобиле, наполнявшемся выхлопным газом, сообщает Islam-today.

В суд на священника подала супруга скончавшегося мужчины. Она заявила, что любой человек, невзирая на обстоятельства, должен был не допустить суицида.

Суд признал священнослужителя виновным в том, что он побоялся нарушить тайну исповеди и сообщить о происходящем суициде в полицию, и приговорил его к месяцу тюремного заключения.

Адвокат священника выразил намерение обжаловать вердикт, поскольку считает, что священнослужитель не вправе нарушать тайну исповеди ни при каких обстоятельствах.