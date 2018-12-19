В Италии арестовали подозреваемого в подготовке теракта в Ватиканской базилике

Итальянские правоохранители арестовали молодого сомалийца, которого подозревают в подготовке теракта в Ватиканской базилике святого Петра.

Об этом сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на газету «Messaggero».

По имеющейся информации, арестованный, которому около 20-ти лет, является адептом сомалийского филиала «ИГ». Африканец был задержан 13 декабря на юге Италии. Полиция вышла на его след, прослушивая телефонные разговоры. В одной из перехваченных бесед юноша рассказал, что планирует устроить на Рождество взрыв «в самой большой церкви» – по версии следствия, он имел в виду собор святого Петра.

Будучи центром Католической Церкви, Ватикан часто упоминается среди объектов, удар по которым хотят нанести радикальные исламисты. Несколько лет назад был ужесточен контроль у входа на площадь святого Петра и в Ватиканскую базилику – особенно в те часы, когда там совершает богослужения или проводит аудиенции Папа.