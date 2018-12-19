В Индии число умерших из-за отравления обрядовой едой в храме увеличилось до 15 человек
11:31, 19 декабря 2018Мир
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В Индии отруюлись люди / tsn.ua
Количество умерших в результате отравления обрядовой едой в индийском храме возросло до 15 человек.
Об этом сообщают ТСН и портал "TRT World" со ссылкой на местную полицию.
"Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек", - сообщили в полиции.
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