В Индии число умерших из-за отравления обрядовой едой в храме увеличилось до 15 человек

Количество умерших в результате отравления обрядовой едой в индийском храме возросло до 15 человек.

Об этом сообщают ТСН и портал "TRT World" со ссылкой на местную полицию.

"Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек", - сообщили в полиции.