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В Индии число умерших из-за отравления обрядовой едой в храме увеличилось до 15 человек

11:31, 19 декабря 2018
Мир
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В Индии отруюлись люди / tsn.ua

Об этом сообщают ТСН и портал "TRT World" со ссылкой на местную полицию.

"Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек", - сообщили в полиции.

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