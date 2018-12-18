В Канаде семья атеистов добилась возмещения морального ущерба, нанесенного ребенку рождественскими украшениями

В Канаде пара атеистов добилась от суда возмещения за моральный ущерб, нанесенный их ребенку рождественскими украшениями в детсаду.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost", трибунал по правам человека Британской Колумбии присудил компенсацию морального ущерба в сумме 12 тыс. долларов по иску Гэри Мангела (Gary Mangel) и Мэй Ясуи (Mai Yasué) против руководства детского сада, посягнувшего на атеистическое воспитание их 3-летней дочери.

Барбана Коренкевич (Barbara Korenkiewicz), председатель трубунала, в пояснении к его решению указала, что иск был подан парой еще в 2014 году против администрации дошкольного учреждения города Монтессори на острове Боуэн. Атеисты выразили в иске свое негодование в связи с рождественской и ханукальной символикой в украшениях детской комнаты для занятий.

Мангел заявил членам совета детсада о недопустимости празднования Рождества, Хануки и любого иного религиозного и политического события и мероприятия в детсаду. .

В ответ на жалобу родительской пары, совет детского сада потребовал от родителей подачи письменного заявления о «понимании и принятии» всех культурных программ детсада во всех их аспектах, и сообщил, что в противном случае их ребенок не будет зачислен на следующий год. Возмущенная пара в ответ тут же обвинила совет детсада в дискриминации по религиозным и расовым мотивам, происхождению и семейному положению (поскольку Ясуи японка, а Мангел еврей).

Глава трибунала Коренкевич отвергла обвинения родителей в их дискриминации по расовым и иным признакам, не найдя для нее реальных оснований. В своем решении трибунал подчеркивает, что придает главное значение не столько культурным и религиозным аспект программы воспитания, сколько попытке принуждения родителей к согласию под угрозой исключения ребенка.

Мария Тарнбулл (Maria Turnbull), глава совета детсада, заявила в интервью "CBC News", что сумма штрафа "весьма значительна" для учреждения, и ее будет нелегко собрать.