В Британии рождественские открытки с королевской семьей назвали "порочным обычаем"

Британская законодательница подвергла критике королевскую семью Виндзоров за нескромный обычай выпускать рождественские поздравительные открытки с собственными изображениями, открытки же с изображениями образов и символов подлинного Рождества Христова стали «раритетами» в Британии, по ее словам.

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на «Сhristiantoday», королевская семья Британии по сложившемуся обычаю выпустила на днях свои официальные рождественские поздравительные открытки – но они неожиданно подверглись острой критике. Энн Уиддикомб (Ann Widdecombe), бывшая народная избранница в парламент от Консервативной партии, обвинила высоких особ в нескромности и в подмене сути, смыслов и образов Рождества Христова прославлением самих себя.

Так, одна из этих открыток изображает принца Чарльза и герцогиню Камиллу, сидящих на скамейке и с обожанием взирающих друг на друга. На другой открытке запечатлен принц Уильям – он непринужденно сидит на бревне с герцогиней Кейт и детьми в своем родовом поместье в Норфолке. Есть в коллекции и черно-белая открытка с изображением недавно женившегося принца Гарри и его избранницы Меган Маркл на фоне фейерверка по случаю их торжественного бракосочетания.

Прихожанка Римо-католической Церкви Энн Уиддикомб считает этот обычай королевского семейства глубоко порочным. Рассылка собственных фотографий на Рождество свидетельствует лишь о личной самовлюбленности, нарциссизме и «резко противоречит всем тем глубоким смыслам, которые заключены в празднике Рождества», по ее словам. В своей заметке в католическом издании The Catholic Herald, Энн Уиддикомб подчеркивает, что принцу Чарльзу и принцу Уильяму, как будущим верховным правителям Англиканской церкви, давно уже «подобает самим прекрасно понимать этот факт».

«Сакральный смысл Рождества заключается в сияющей, подобно путеводной звезде, надежде на искупление, олицетворяемой божественным Младенцем, покоящемся в яслях, а совсем не в нас самих, – замечает Уиддикомб. – Я не понимаю, каким образом многочисленные фотографии себя любимых как-то связаны с этим великим смыслом».

Она отмечает также, что подавляющее большинство рождественских открыток в нынешней Британии изображают зябликов, снежинки, псалмопевцев, Санта-Клауса, огни, северных оленей, цветные игрушки – то есть все, что угодно, кроме древних сакральных образов и смыслов Рождества Христова. Эта политика превращения Рождества в «религиозно-нейтральный» и светский праздник, по ее словам, привела к тому, что открытки с истинно христианскими образами и смыслами Рождества становятся в последнее время настоящими «раритетами».

Энн Уиддикомб подчеркивает, что она сама и члены ее семьи всегда с трудом отыскивают рождественские поздравительные открытки с традиционными изображениями волхвов, Младенца в яслях и Богородицы. Эти открытки они рассылают друзьям, надписывая их строкой из Библии или краткой молитвой – и всегда слышат только благодарность в ответ, несмотря на то, что среди этих друзей много атеистов, иудеев и мусульман.