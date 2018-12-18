В Египте полицейский застрелил двух коптов - отца и сына

Двое коптов – отец и сын – были застрелены полицейским в египетской провинции Минья.

Об этом сообщают "Благовест-Инфо" и "Christian Today" со ссылкой на неправительственную организацию International Christian Concern (ICC).

49-летний Имад Камаль Садек и его 21-летний сын Давид были убиты 12 декабря полицейским по имени Роби Мустафа Халифа, который был приставлен в качестве охранника к коптской церкви Нахдед-аль-Кадаса в Минье (Верхний Египет). Убийца помещен под стражу.

По имеющимся данным, убийство произошло на бытовой почве: копты, занятые на строительстве своего дома неподалеку от церкви, попросили полицейского отогнать свой мотоцикл от стройки, вследствие чего вспыхнула ссора.

Видеокамеры засняли момент, когда Халифа подходил к дому коптов, держа наготове оружие. После короткого разговора он открыл стрельбу.

По свидетельству одного из местных христиан, накануне расстрела полицейский угрожал своим будущим жертвам.

На отпевании убитых в церкви святых Бишоя (Псоя) и Павла присутствовало около 2 тысячи коптов, которые требовали от властей защитить их от произвола.

С призывом дать адекватный ответ на преступление обратился к властям и архиепископ Миньи Макарий. "Мы требуем, чтобы все вооруженные полицейские, приставленные охранять церкви, проходили соответствующую проверку, – написал он в своем "Твиттере". – Могут ли они быть источником защиты, а не опасности?".