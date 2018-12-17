В Индии верующие отравились рисом на открытии храма

На юге Индии религиозная еда в храме погубила 11 душ.

Около семи десятков человек сейчас в больнице, некоторые в критическом состоянии, говорится в сюжете ТСН.

Верующих угощали на празднике, посвященном возведению нового индуистского храма, рисом с овощами. После обеда большинство начало тошнить, верующие жаловались на резкую боль в желудке, больных забирали десятки "карет скорой".

Чиновники не исключают, что еда могла быть отравлена. Неподалеку церемонии нашли еще десятки погибших птиц, которые, вероятно, тоже клевали этот рис. Сейчас задержали трех управленцев храма.