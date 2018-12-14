На Филиппины вернули колокола, которые американские солдаты взяли в качестве «трофеев» в начале ХХ века

Церковные колокола, захваченные американскими солдатами в качестве трофея более ста лет назад, вернулись на Филиппины.

Таким образом, завершилась многолетняя борьба Манилы за возвращение одного из самых знаменитых символов сопротивления американскому колониализму, сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на «Christian Today».

«Колокола Балангиги» были доставлены 11 декабря на базу филиппинских ВВС Вилламор близ Манилы. 15 декабря они будут доставлены в церковь на острове Самар, а котором в 1901 году солдаты США убили сотни (по некоторым оценкам – тысячи) филиппинцев в отместку за убийство 48 американских военных. Генерал Джейкоб Х. Смит приказал превратить Самар в «стонущую пустыню»: все жители мужского пола старше 10 лет были расстреляны. Впоследствии Смит был предан военно-полевому суду, который постановил, что генерал «действовал в ущерб порядку и военной дисциплине», и объявил ему взыскание.

Президент Филиппинской католической епископской конференции архиепископ Ромуло Вальес выразил признательность властям страны за усилия, направленные на возвращение колоколов, и поблагодарил лично президента Родриго Дутерте за «успешное завершение эти усилий».

«Возвращение колоколов дает возможность понять и оценить историю в более зрелой перспективе, – завявил архиепископ Вальес. – Оно также показывает, что путь исцеления и примирения тернист, но возможен».

Два захваченных американцами колокола были выставлены до последнего времени на военно-воздушной базе в штате Вайоминг, третий – в американском военном музее в Южно Корее.

Возвращению предшествовала долгая борьба. С одной стороны, политики, священники и историки добивались возврата, с другой – ветераны американских вооруженных сил и законодатели Вайоминга настаивали на том, что невозможно разобрать военный мемориал, частью которого были колокола.

Бои при Балангиге, состоявшиеся в 1899-1902 годах в ходе филиппино-американской войны, ознаменовали собой одну из самых мрачных глав в истории американского колониализма.

Историки считают, что удары колоколов стали сигналом к неожиданному нападению на американцев, которые в отместку уничтожили огромное количество гражданских лиц, в том числе женщин и детей.

Возвращение колоколов, считает ряд экспертов, может способствовать улучшению отношений между Соединенными Штатами и филиппинским президентом Дутерте, который неоднократно высказывался с резкой критикой США.