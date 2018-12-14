Церковь Англии подготовит ритуал переименования для трансгендеров

Руководство Церкви Англии призвало клириков вводить в обиход церемонии, созданные по образцу чина крещения, для лиц, сменивших пол.

Такие ритуалы будут способствовать принятию трансгендеров в церковные общины, считают инициаторы, сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на «The Telegraph».

В соответствии с новыми пастырскими директивами, священникам рекомендовано торжественно называть лиц, сменивших пол, их новыми именами. В ходе такого ритуала будет «закреплена» смена пола.

Хотя англиканская иерархия подчеркивает, что такого рода церемонии «несопоставимы» с крещением, Палата епископов одобрила 10 декабря документ, в котором одобряется использование воды и елея во время таких ритуалов.

«Новые директивы дают возможность, основываясь на Священном Писании, позволить лицам, сменившим пол, отметить свой переход в присутствии своих родственников в Церкви, которая есть Тело Христово», – прокомментировал нововведения президент Палаты епископов епископ Блекбернский Джулиан Хендерсон.