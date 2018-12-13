Европарламент создаст перечень радикальных проповедников

Европарламент одобрил предложения по усилению в Европе борьбы с терроризмом.

Как сообщает Islam-today, организация призвала сформировать перечень радикальных проповедников, ужесточить судебный контроль за боевиками, возвращающимися из зоны военных действий, а также реализовать меры по пресечению предоставления убежища людям, осужденным за терроризм.

В частности, за резолюцию в рамках сессии в Страсбурге проголосовали 474 депутата, против - 112.

В числе главных предложений Европейского парламента - формирование списка радикальных проповедников в ЕС для контроля за ними, недопущение предоставления террористам убежища, укрепление внешних границ ЕС, усиление мониторинга для судебного преследования возвращающихся боевиков и контроль на всех пограничных переходах с применением всех баз данных.

Инициаторы также призывают бороться с печатной или онлайновой пропагандой, подстрекающей к насилию.