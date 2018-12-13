В Израиле нашли бассейн, который упоминается в Вавилонском Талмуде

В национальном заповеднике Ципори, расположенном в Нижней Галилее, обнаружена интереснейшая археологическая находка, которая упомянута в Вавилонском Талмуде.

Как сообщает проект "Еврейские новости", древний бассейн, размером 14,5 на 21 метр и глубиной 3,5 метра, а также бронзовая статуэтка быка были найдены в толще грунта. Раскопки и исследования проводились Управлением древностей Израиля, Управлением национальных парков и заповедников при поддержке Фонда Ракефет.

Согласно оценкам археологов, именно этот бассейн описан в одном из трактатов Вавилонского талмуда под названием «Мегила». Согласно данным священного писания, именно здесь рабби Йегуда ха-Наси «совершал омовение в 17-й день месяца тамуза». Главный археолог Цвика Цук рассказал, что на западе заповедника Ципори был обнаружен подобный бассейн меньших размеров.

Также найдена бронзовая статуэтка быка, которая характерна для данного периода (3 век нашей эры), керамика и монеты (III-V века) и мусульманские монеты XIV-XV веков.