Саперы расчистили от мин три церкви в районе места Крещения Спасителя

Первыми за 50 лет людьми, которые вошли в заброшенные храмы недалеко от места Крещения Спасителя – эфиопский и греческий монастыри и францисканскую часовню – стали саперы из Грузии.

В составе группы специалистов международной благотворительной организации по борьбе с наземными минами HALO Trust 22 профессиональных грузинских сапера работают в Израиле с весны текущего года, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на сайт организации.

Саперы обнаружили в покинутых зданиях церковную утварь, посуду, столовые приборы и даже запас пива. Все эти предметы сотрудники организации передали затем церковным властям в Иерусалиме.

Работы велись с использованием специального оборудования и бронированных экскаваторов.

Христианские церкви на участке вдоль берегов реки Иордан со стороны Израиля, где, как полагают, крестился Иисус Христос, могут открыться в течение года. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовали 9 декабря правительство Израиля и представители международных организаций, занимающихся разминированием.

Расположенный примерно в 10 км к востоку от города Иерихон, участок земли на берегу Иордана в районе Каср-аль-Яхуд является местом поклонения для христиан всего мира. Считается, что здесь Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя.

Однако споры о том, с какой стороны Иордана, западной (израильский берег) или восточной (территория Иордании), произошло это событие, продолжаются до сих пор.

Согласно преданию, в этом месте израильтяне пересекли реку Иордан после 40 лет скитаний по пустыне после исхода из Египта. Недалеко от этого места пророк Илия был взят на небеса.

В то время как на израильском берегу Иордана сегодня паломникам доступна небольшая территория вдоль берега реки, более широкая зона площадью примерно в 100 гектаров на протяжении почти 50 лет остается закрытой для посещений. На этой территории расположены храмы нескольких христианских конфессий: католическая часовня, принадлежащая ордену францисканцев, греческий монастырь, монастырь Эфиопской православной церкви, а также храмы Греческой, Румынской, Сирийской и Коптской церквей.

Пять церквей, принадлежащих Коптской, Греческой, Русской, Румынской и Сирийской православным церквям, а также участок земли, принадлежащий Армянской церкви, по-прежнему считаются заминированными.

Ожидается, что на расчистку этих объектов уйдет от восьми месяцев до года, после чего здания будут возвращены Церквям.