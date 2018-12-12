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В Бразилии мужчина устроил стрельбу в католическом соборе: есть жертвы

12:38, 12 декабря 2018
Мир
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Мужчина совершил стрельбу в церкви / Reuters

Он застрелил четырех человек и ранил троих, а потом застрелился сам, сообщает "Вголос" со ссылкой на "Reuters" и "GloboNewsTV".

Отмечается, что стрельба в храме произошла во время дневной Мессы.

“Нападавший вошел в католический собор в бразильском городе Кампинас в этот вторник и застрелил четырех человек перед тем, как убил и себя. Еще три человека были госпитализированы с ранениями”, – говорится в сообщении.

Личность нападавшего пока не установлена.

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