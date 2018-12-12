В Бразилии мужчина устроил стрельбу в католическом соборе: есть жертвы
12:38, 12 декабря 2018Мир
81 0
Мужчина совершил стрельбу в церкви / Reuters
В бразильском городе Кампинас 11 декабря мужчина открыл огонь в католическом соборе.
Он застрелил четырех человек и ранил троих, а потом застрелился сам, сообщает "Вголос" со ссылкой на "Reuters" и "GloboNewsTV".
Отмечается, что стрельба в храме произошла во время дневной Мессы.
“Нападавший вошел в католический собор в бразильском городе Кампинас в этот вторник и застрелил четырех человек перед тем, как убил и себя. Еще три человека были госпитализированы с ранениями”, – говорится в сообщении.
Личность нападавшего пока не установлена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter