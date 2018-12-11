В Иерусалиме отметили 150-летие открытия Стелы Меша, царя моавитян

Во Французском исследовательском центре Иерусалима состоялся однодневный научный коллоквиум по археологии, приуроченный к 150-летию открытия Стелы Меша, царя моавитян.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на интернет-сайт центра.

Ставшая известной благодаря востоковеду и археологу Шарлю Клермон-Ганно, эта стела является одной из самых выдающихся археологических находок, связанных с Библией. Именно надпись этой стелы содержит самое древнее на сегодняшний день текстуальное упоминание Бога Израиля, названного «Яхве» и самое раннее упоминание династии «дома Давида».

В связи с юбилеем на форум были приглашены известные археологи, историки и музейные реставраторы, специализирующиеся по Ближнему Древнему Востоку.

Стела Меша представляет собой чёрную базальтовую плиту с текстом. Датируется стела серединой IX века до н. э. и текст в ней сделан от имени моавского царя Меша, или Меса, о котором говорится в 3-ей главе Четвёртой книги Царств. В ней повествуется о победе царя в войне против Израильского царства. Это свидетельство исследователями отождествляется с показаниями 3 Цар 3:4-8.

Стела была обнаружена эльзасским священником Ф. Клайном в августе 1868 года в Дибане (библейский Дивон, бывшей столицы Моавского царства) на территории современной Иордании. Через год после этого местные арабы, услышавшие, что стелу увезут, разбили её на множество фрагментов. Благодаря тому, что Шарль Клермон-Ганно, занимавшийся обследованием стелы предварительно сделал со стелы бумажный слепок (папье-маше), это позволило позже собрать и восстановить значительную часть памятника. Высота стелы – 124 см, ширина – 71 см. Верхние углы скруглены. Имеет небольшое сужение к верху.

Надпись на моавитском языке, по-видимому, имела более 35 строк, из которых первые 30 прекрасно сохранились, следующие за ними строки представляют лишь обрывки фраз, и по меньшей мере две заключительные строки полностью утрачены. Надпись выполнена одной из форм финикийского алфавита.