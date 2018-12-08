Ковчег Завета в эфиопской церкви оказался подделкой.

Об этом сообщает "Фокус" со ссылкой на Live Science.

В начале декабря СМИ растиражировали новость о том, что в эфиопской Церкви Марии Сионской в Аксуме якобы хранится Ковчег Завета с десятью библейскими заповедями. Тем не менее, журналистам Live Science удалось отыскать свидетельства человека, который был внутри церкви, видел ковчег и пришел к выводу, что это - подделка.

Эдвард Уллендорф, профессор Лондонской школы восточных и африканских исследований (SOAS), побывал там во время Второй мировой войны. Уллендорф умер в 2011 году, однако об увиденном он при жизни рассказал своему коллеге Тудору Парфитту, а также дал интервью журналисту Los Angeles Times в 1992 году.

Эфиопия была захвачена итальянскими войсками во время военной кампании 1935-1936 годов. В 1940 году Италия объявила войну Великоборитании, и в 1941 году британские войска вторглись в Эфиопию. Уллендорф был офицером армии, а также молодым ученым, интересовавшимся историей Эфиопии. Он решил воспользоваться случаем и посмотреть на легендарный Ковчег Завета.

Эфиопская легенда утверждает, что около 3000 лет назад Ковчег Завета в страну привез человек по имени Менелик, который был сыном царицы Савской и царя Израиля Соломона. Эта версия появляется в письменных источниках начиная с 1400 года нашей эры.