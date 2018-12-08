Американца засудили на 18 лет за атаку на мусульман и индуистов

К 18 годам тюремного заключения суд приговорил 46-летнего жителя Нью-Йорка Рэя Лазьера Ленгенда за атаки на мусульманский и индуистский храмы.

Как со ссылкой на материалы дела сообщает издание Islam-today, в 2012 году Ленгенд бросил коктейли Молотова в мечеть, индуистскую часовню и другие культовые сооружения.

Задержан он был на следующий же день после атак и на допросах без стеснения заявил, что «хотел убить как больше арабов».

К счастью, в результате действий экстремиста никто не пострадал. «То, что сделал Ленгенд – антоним того, за что стоит эта страна.

Министерство юстиции и американский народ никогда не будут допускать такие ненавистнические преступления», - отметил на оглашении приговора окружной судья ЛаШенн Холл.