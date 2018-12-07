В Никарагуа женщина облила кислотой священника во время исповеди

Шокирующий случай произошел в кафедральном соборе Манагуа.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Prensa", женщина по имени Элис Гонн напала на отца Марио Гевару, причем, произошло это прямо во время исповеди.

В результате священнослужитель получил значительные ожоги головы, лица, рук и других частей тела.

На помощь ему пришли другие прихожане – они оказали священнику первую помощь, после чего он был доставлен в больницу.

Злоумышленница задержана. Мотивы чудовищного поступка предстоит определить правоохранителям.