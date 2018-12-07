В Никарагуа женщина облила кислотой священника во время исповеди
15:21, 07 декабря 2018Мир
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Женщина облила кислотой священнослужителя в Никарагуа / islam-today.ru
Шокирующий случай произошел в кафедральном соборе Манагуа.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Prensa", женщина по имени Элис Гонн напала на отца Марио Гевару, причем, произошло это прямо во время исповеди.
В результате священнослужитель получил значительные ожоги головы, лица, рук и других частей тела.
На помощь ему пришли другие прихожане – они оказали священнику первую помощь, после чего он был доставлен в больницу.
Злоумышленница задержана. Мотивы чудовищного поступка предстоит определить правоохранителям.
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