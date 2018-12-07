В Беларуси после реставрации откроют Коложскую церковь XII века в середине декабря.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Хранители наследия", реставрации предшествовала очередная, уже третья, международная научно-практическая конференция в Гродно "Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь: поиск путей сохранения". В ней приняли участие эксперты из России, Беларуси, Польши, Украины и Литвы.

Именно опора на международный экспертный консилиум позволила избежать "реконструкции первоначального облика" храма XII века, достройки его обрушившейся в XIX столетии части из газосиликатных блоков и т.п.

В ходе реставрации основные усилия пока были направлены на деревянную часть храма, возведенную после обрушения. Деревянная фасадная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, были заменены потолок, пол в алтарной части, обшивка фасада. Также здесь соорудили балкон для певчих и галерею. Использовали "термомодифицированную сосну" и долговечный дуб.