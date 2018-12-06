Священник Федор Конюхов отправился в одиночное плавание по Южному океану

Священник Федор Конюхов 6 декабря отправился в одиночное плавание на лодке «АКРОС» от Новой Зеландии (Южный остров, порт Чалмерс) к мысу Горн.

Протяженность маршрута – 5 500 морских миль, сообщается на официальном сайте священника-путешественника.

«Впереди у Федора Конюхова Южный океан. Сегодня ему предстоит провести первую ночь в океане. Прогноз благоприятный - 10-15 узлов юго-западного ветра. Чистое небо. Такой погоды пришлось ждать ровно месяц. Команда прибыла в Новую Зеландию 5 ноября и, спустя месяц, появилась возможность для старта.

Фёдор Конюхов планирует пройти первый этап за три летних месяца – декабрь-январь-февраль.

Команда путешественника еще несколько дней пробудет в Новой Зеландии, чтобы убедиться, что на борту все в порядке», - говорится в сообщении.