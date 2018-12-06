Письмо Эйнштейна о религии продали на аукционе за $3 миллиона

На аукционе «Christie’s» в Нью-Йорке с молотка ушло «Письмо о Боге» Альберта Эйнштейна.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на официальный микроблог аукциона в Twitter, лот за 2, 892,500 долларов приобрел неназванный коллекционер.

В «Письме о Боге», предназначавшемся немецкому философу израильского происхождения Эрику Гуткинду, Эйнштейн рассуждает о своих религиозных убеждениях. Документ состоит из 2-х страниц, текст написан на немецком языке.

В нем великий ученый пишет, что слово «Бог» для него означает «выражение человеческих слабостей», а Библия - «свод благородных, однако примитивных легенд». «Никакая интерпретация, независимо от того, насколько она тонкая, не может для меня поменять что-либо в этом», - написал в своем письме Эйнштейн.