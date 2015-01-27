Греческий премьер отказался приносить присягу на Библии

Лидер Коалиции радикальных левых сил Греции (СИРИЗА) Алексис Ципрас отказался давать традиционную религиозную клятву на Библии во время принятия присяги в качестве премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

Вместо этого Ципрас, как передает РИА Новости, принес гражданскую клятву. «Господин президент, заверяю вас, что всегда буду соблюдать Конституцию и законы в интересах греческого народа», — пообещал он (по данным The Independent, Ципрас атеист).

По греческой традиции, после молитв архиепископа премьер-министр приносит клятву на Библии. Премьер клянется именем Святой Троицы защищать Конституцию и законы и служить интересам народа.

25 января на парламентских выборах в Греции СИРИЗА получила 149 мест в парламенте, не добрав всего двух мандатов для того, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Правоцентристская партия «Независимые греки» (АНЭЛ) получила 13 мест. Правившая партия «Новая демократия» потерпела сокрушительное поражение, сумев провести в парламент лишь 76 депутатов.