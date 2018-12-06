В Португалии учредили День памяти жертв инквизиции

Правительство Португалии одобрило создание Дня памяти жертв инквизиции. Предложение учредить такой день выдвинуло движение Reconectar.

Reconectar разыскивает потомков испанских и португальских евреев, которые, кстати, могут получить гражданство Испании или Португалии, если имеют «подходящую» сефардскую фамилию, сообщает news.israelinfo.co.il.

Около 5 тысяч уже воспользовались этим правом и еще 12 тысяч ожидают своей очереди.

В 1492 году, когда из Испании началось изгнание евреев, многие из них бежали в Португалию. Как оказалось, это было плохое решение. В 1496 году в стране было запрещено исповедание иудаизма, а в 1531 учреждена Священная Инквизиция.

Начались аресты «новых христиан», евреев, которые были крещены под угрозой смерти. Инквизиция действовала также в португальских колониях.

До 1821 года в Португалии было только сожжено 1500 человек, не считая погибших в застенках от пыток.

Как сообщает агентство еврейских новостей JTA, день памяти, очевидно, будет назначен на 31 марта. В этот день португальская инквизиция официально прекратила свое существование.