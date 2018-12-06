В библийном приложении YouVersion самым читаемым стал стих из Книги Исаии

Разработчики приложения Библии YouVersion назвали самый читаемый стих из Библии в 2018 году.

Чаще всего делились, упоминали и добавляли в закладки 10-й стих из 41-й главы Книги Пророка Исайи: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей». Место из Писания стало самым популярным среди пользователей в США и по всему миру, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

Бобби Грюневальд, основатель YouVersion и пастор церкви Life.Church, рассказал, что согласно новым данным, все больше людей в мире ищут покой, вдохновение и надежду в Библии.

Приложение было выпущено в 2008 году. Изначально предлагало 15 версий Библии на двух языках. Благодаря сотрудничеству с Библейскими сообществами это количество увеличилось до более чем 1 700 версий на 1 200 языках, также были добавлены аудио Библии для популярных версий, более 800 планов чтения Библии, возможность делать заметки, мотиваторы и много других функций.