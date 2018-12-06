В США установили перед зданием суда пародию на Рождественский вертеп

Группа атеистов «Фонда борьбы за свободу от религии» в США спародировала Рождественский вертеп перед зданием суда, в которой вместо библейских персонажей изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин.

Атеисты представляют объединение противников религии, выступающих за удаление основ христианского вероучения из школьных программ, а христианских символов веры – из школьного обихода и празднествсообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и Christian Today.

Не менее активно они борются и против любой религиозной символики на государственных территориях. В этот раз в знак протеста они создали скульптурную группу, пародирующую традиционную сценку Рождества Христова. Вместо Богородицы и Иосифа, взирающих на новорожденного Иисуса Христа, в скульптурной группе изображены выдающиеся американские политические деятели Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин в обнимку со Статуей свободы. Они взирают на «Билль о правах», лежащий перед ними в яслях.

Скульптура была установлена близ Чикаго, на лужайке перед входом в здание суда округа Гранди штата Иллинойс, и простоит там до конца декабря. Издевательская табличка близ групповой скульптуры гласит: «Счастливого зимнего солнцестояния. В этот сезон зимнего солнцестояния, настоящим славим разум и Билль о правах, принятый 15 декабря 1791 года». Внизу таблички приписка для членов суда: «Держите церковь отдельно от государства».