Над Ниневией христиане видели огненный образ Пресвятой Богородицы

Множество верующих христиан, проживающих на территории частично оккупированной ИГ Ниневия, сообщают о чуде явления им Пресвятой Богородицы, - передает ливанский информационный портал tayyar.org со ссылкой на новостные агентства.

Около двадцати одного часа среды двадцать первого января, очевидцы, находящиеся в различных районах городов Алькаш и Анкава, стали свидетелями необычного явления: на совершенно темном, ночном небе загорелась ярко-красная фигура, не угасавшая впоследствии несколько минут.

Огненный образ потряс местных жителей: по мнению большинства верующих ниневийцев, световая фигура представляла собой не что иное, как силуэт Пресвятой Богородицы, хорошо известный христианам из иконографии и церковной скульптуры.

Чудесное событие вызвало широкий резонанс в христианском обществе Ирака.

Так, согласно свидетельству беженцев, чудо было явлено страждущим христианам как утешение и укрепление в их скорбях.

Как считают верующие, явление Богородицы стал провозвестником скорого возвращения изгнанников в свои дома и падения власти террористов «Исламского государства».

Отмечается, что на прошлой неделе, по случаю явления чуда, во многих храмах и монастырях Ближнего Востока были совершены торжественные благодарственные богослужения.

pravoslavie.ru