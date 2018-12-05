Видео с «летающим» пастором из США набрало миллионы просмотров

Видео с пастором, который решил добавить драматизма в проповедь в пришествии Христа и спустился за кафедру на тросе, стало вирусным и набрало 2,9 миллиона просмотров в Facebook.

Пастор баптистской церкви Браун в городе Саутхейвен (США) Варфоломей Орр 25 ноября поразил прихожан нестандартной проповедью: он спустился к кафедре на специальном тросе, летая и рассказывая слушателям о втором пришествии Христа. Действия служителя вызвали неоднозначные реакции членов церкви и интернет-пользователей, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

«Этот день наступит, Иисус Христос снова придёт и каждый увидит Его! Итак, вот мой простой вопрос вам, братья и сёстры: готовы ли вы? Готовы ли вы к Его возвращению?» – взывал служитель, приземляясь у кафедры.

Многим представление пастора понравилось, однако часть людей обвинили пастора в нецелевом использовании церковного бюджета и «превращении богослужение в цирковое представление, зрелищность которого вытеснила само послание».