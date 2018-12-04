В США объявили вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который осквернил статую Богородицы

Польские СМИ обсуждают акт вандализма в США — в Нью-Йорке неизвестный помочился на статую Богоматери, а затем разбил фигуру. Богохульная выходка зафиксирована на территории католической церкви Пресвятой Богородицы, прихожане которой являются, в основном, этнические поляки.

Как сообщает Еadaily со ссылкой на Wrost, преступление было совершено накануне в четыре часа утра. Судя по кадрам системы видеослежения, мужчина повалил на землю фигуру Божией Матери, а затем ангела.

По словам викария Анджея Вайко, это уже третий подобный инцидент в этом году. В настоящее время объявлено вознаграждение в размере 2,5 тысяч долларов за информацию о злоумышленнике.

В США проживает свыше 9 млн поляков. В Нью-Йорке насчитывается порядка 200 тыс. выходцев из Польши, а один из его районов — Гринпойнт — прозван «Маленькой Польшей» из-за внушительного числа поляков, которые начали селиться здесь с конца XIX века.