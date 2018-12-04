Жители Тайваня выступили против легализации однополых браков

Жители Тайваня высказались против легализации однополых союзов.

Как сообщает "Благовест-Инфо", в ходе референдума, состоявшегося 24 ноября свое "нет" гей-бракам сказали 67,26% голосовавших. При этом 72,48% тайваньцев поддержали предложение ограничить определения брака как союза мужчины и женщины.

"Альянс во имя счастья будущего поколения", важную роль в деятельности которого играют христианские и буддийские организации, выразил удовлетворение результатами референдума.

В ходе голосования жителям Тайваня нужно было сформулировать свою позицию по трем вопросам: легализация однополых браков, включение в гражданский кодекс определения брака как союза мужчины и женщины и, наконец, сексуальное просвещение в школах.

Между тем, согласно законам Тайваня, референдумы не ставят точку в решении того или иного вопроса – окончательное решение остается за парламентом.

Попытки узаконить однополые союза ведутся на острове с начала 2000-х годов, однако до сих пор они не привели к успеху, поскольку не пользуются поддержкой населения.

Новый виток дебатов по данной теме начался в мае 2017, когда конституционный суд постановил, что закрепленное в гражданском кодексе определение брака противоречит конституции Тайваня. Судьи дали парламенту два года на внесение в кодекс поправок, предоставляющих определенные права однополым союзам.

К настоящему времени у законодателей остается три месяца, чтобы подготовить такой проект, который с одной стороны, не противоречил конституции, а с другой – отражал волю населения.

Христиане, которые составляют всего 4% населения острова, однако обладают большим влиянием в тайваньском обществе, приветствовали итоги референдума.