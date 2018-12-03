Израильский художник делает ханукальные светильники из осколков ракет

Израильский художник по металлу упорно трудится, делая из осколков ракет ханукальные светильники, а его мастерскую украшает строка из Книги Исайи «и перекуют мечи свои на орала»,

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на Сhristiantoday.

В мастерской Ярона Боба (Yaron Bob) в фермерском поселении Ятед близ того места, где сходятся границы Израиля, Египта и Сектора Газа, постоянно звучит мелодичный звон кузнечного молотка или гул газовой горелки. В своем ремесле 47-летний мастер буквально следует Библейской строке из Книги Исайи «и перекуют мечи свои на орала», потому она и вывешена на видном месте в рамке. Сырьем для его художественных работ по металлу служат искореженные остатки ракет, мин и снарядов, выпускаемых палестинскими бойцами из Сектора Газа, граница которого пролегает всего в 4 километрах от поселения.

Односельчане, полицейские и военные хорошо знают и уважают ремесло мастера, а потому охотно подвозят к его мастерской крупные осколки и целые корпуса обезвреженных снарядов. Ханукальные светильники-меноры и прочие религиозные атрибуты, которые Боб мастерски изготавливает из смертоносного железа, пользуются широкой популярностью и высоким спросом как в стране, так и за рубежом.

В последние дни мастер был занят изготовлением большого девятисвечника для праздника Хануки, который в этом году начинается на заходе солнца 2 декабря. Праздник возрождения и обновления отмечается со второго века до н. э. в память об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы. Храм был очищен после разгрома Маккавеями греко-сирийских войск империи Селевкидов и их еврейских союзников в 165 году до н.э.

Символика светильника напоминает об известном «чуде с маслом»: изгнав греков из Иерусалима, Маккавеи обнаружили в Храме лишь один крохотный сосуд неоскверненного масла. Его должно было хватить всего на один день, но чудесным образом светильник горел целых восемь дней.