Ноев ковчег в натуральную величину собираются перевезти на Святую Землю

Голландский конструктор и бизнесмен из Дордрехта Йохан Хейберс с единомышленниками построил свою версию Ноева ковчега в натуральную величину. Теперь он хочет перевезти судно на Святую землю.

Идея построить Ноев ковчег у Йохана Хейберса возникла в 1993 году, когда он однажды читал своим детям библейскую историю о Ное, сообщает издание «Jewish Telegraphic Agency».

Однако первая версия ковчега, которую голландский конструктор построил через 13 лет, оказалась меньшего размера, чем та, которая описывается в Библии. Поэтому Йохан Хейберс продал ее.

В 2008-м он начал строить новый ковчег, который завершил в 2012 году. В работе ему помогали плотники-любители, среди которых были местный мясник, парикмахер и учитель. При этом создатели ковчега признали, что не все сделано как надо, так как они не являются профессионалами.

Тем не менее, получилось огромное судно весом в 2500 тонн, длиной более 133 метров и шириной более 22 метров. В ковчеге установлены макеты животных в натуральную величину – жирафа, слона, бегемота и других – по которым можно понять масштабность постройки.

Как признался мужчина, созданием ковчега в натуральную величину, описанного в Библии, он хотел «показать людям, что Бог существует» и что реальный ковчег мог быть действительно построен Ноем.

Йохан Хейберс хочет переправить свой ковчег в Израиль, так как, по его словам, этот Ноев ковчег – «копия Божиего корабля», которой место на Святой земле.