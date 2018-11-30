В Израиле армия конфисковала землю Латинского патриархата в связи с «военной необходимостью»

Латинский патриархат Иерусалима выступил с официальным протестом в связи с захватом израильской армией участка площадью 25 гектаров, расположенного на севере долины Иордана и принадлежащего патриархату.

Инцидент произошел 27 ноября, сообщает "Благовест-инфо".

«Патриархат находится в процессе изучения различных аспектов этого решения, чтобы дать адекватный ответ, оспорить его и минимизировать негативные последствия», говорится в заявлении, опубликованном на сайте Латинского патриархата.

Захваченные земли расположены близ палестинских селений Таясир и Бардала. Они прилегают к военному лагерю израильской армии, который был недавно перестроен.

Как сообщили в Исламо-христианском совете Святой земли, власти Израиля оправдывают захват земель «военной необходимостью».

По словам Мутаза Бишарата, представителя Палестинской автономии, следящего за строительством еврейских поселений в долине Иордана, действия военных являются «вопиющим нарушением международного гуманитарного права». Конфискация церковных земель – составная часть стратегии, направленной на создание новых израильских поселений в данном регионе, убежден Бишарат.