В Гааге протестантская община месяц молится, чтобы защитить от высылки семью беженцев

Больше месяца совершают без перерыва богослужение в одном из протестантских храмов в пригороде голландской Гааги, с целью защитить от депортации из страны армянскую семью.

Семью беженцев из Армении Тамразян приютили в стенах храма, так как власти Голландии намерены ее депортировать. Однако до тех пор, пока совершается богослужение, полицейские не могут зайти в храм, так как это запрещено по голландским законам, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на CNN.

В богослужении, начавшемся еще 26 октября и организованном пастором этого протестантского храма Акселем Вике, принимают участие, как члены общины, так и добровольцы.

— Сколько времени это займет? Ну, только Бог знает. Будем надеяться до Рождества. Правительству было бы удобно, чтобы мы передумали. Но мы намерены продолжать до тех пор, пока не станет ясно, что эта семья может остаться, — прокомментировал беспрерывное богослужение Йоуст Розэлерс, один из пасторов, участвующих в нем.

Отмечается, что супруги Тамразян вместе с тремя детьми живут в Голландии с 2010 года. В 2018 году власти страны отказали им в продлении статуса беженцев. На родину же семья возвращаться боится, так как утверждает, что там ее могут преследовать.