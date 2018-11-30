Реставраторы восстановили древнюю Библию, найденную на затонувшем корабле

Специалисты отдельной мастерской Научно-реставрационного центра имени Грабаря восстановили древнюю Библию, которая почти 300 лет пролежала на затонувшем корабле «Архангел Рафаил».

Старопечатная немецкая Библия лежала на затонувшем судне на дне Финского залива с 1724 года. В 2017 году в Москве началась ее реставрация, аналогов которой в России еще не было, сообщает сайт «Православие.ru».

От самой книги уцелела лишь десятая часть. Ее страницы были измяты и склеены между собой, бумага впитала следы песчано-глинистых отложений и полуразложившейся органики.

При этом старинная бумага, сделанная в XVIII веке из хлопкового сырья, и печатный текст сохранились достаточно хорошо, но любое неаккуратное прикосновение могло нанести Библии непоправимый урон.

Над восстановлением книги трудились специалисты Центра им. Грабаря, работающие с поврежденными произведениями графики и старопечатными книгами.

— Когда в процессе раскопок книгу подняли со дна, нужно было срочно решать, что делать с данным экспонатом. Методик и таких случаев в нашей реставрационной практике еще не встречалось, — рассказала художник-реставратор Евгения Мымрина.

В итоге, древнюю Библию буквально разобрали по частям, чтобы вновь собрать в единую книгу.

В процессе восстановления ученые подвергли страницы Библии физико-химическому анализу, изучили их в лучах ультрафиолетовой лампы и при инфракрасном излучении, внимательно рассмотрели под микроскопом, а затем расщепили грязь в ванне и очистили страницы с помощью медицинских инструментов.

Перед реставрацией книги ее страницы выровняли и вернули им целостность, избавив от трещин и дыр с помощью метода доливки — бумажную массу из хлопкового волокна пипеткой добавляли в проблемные участки и сушили.