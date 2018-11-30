Ученые раскрыли тайну строительства собора святого Иоанна Латеранского в Риме

Международная команда исследователей установила, что знаменитый собор святого Иоанна Латеранского в Риме был построен на месте снесенной императорской резиденции.

Кратко о работе рассказывается на сайте Университета Ньюкасла (Великобритания), сообщает "Благовест-Инфо".

В многолетнем исследовании приняли участие сотрудники университетов Флоренции и Амстердама, а также музея Ватикана.

Целью было изучение истории создания собора - места нахождения кафедры римского епископа и Папского трона. Он был построен в IV веке нашей эры по приказу Константина - первого римского императора, который принял христианство.

Это был собственный храм Папы Римского, возведенный на вершине холма. Археологи установили, что выбранное для строительства место использовалось и ранее на протяжении нескольких веков.

Столетием раньше богатую укрепленную резиденцию там построил император Септимий Север. По мнению ученых, Константин приказал снести эту крепость, чтобы возвести величественный собор.

Работа также позволила определить, как с течением времени изменялась архитектура строений, находившихся на этом месте. Например, руины древнейших сооружений были обнаружены на глубине 8,5 метра под собором.

Кроме того, под храмом нашли большие пустоты и тоннели, по которым может передвигаться взрослый человек.

Собор был перестроен в 1650-е годы и в таком виде дошел до наших дней.