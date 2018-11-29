В Бельгии расследуют дело об ошибочно осуществленной эвтаназии

Трем больгиским психиатрам грозит суд за ошибочно проведенную эвтаназию.

Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на HotGEO.

В 2010 году 38-летняя Тина Кис обратилась в клинику. Женщина из Восточной Фландрии страдала от особой формы аутизма - синдрома Аспергера. По бельгийскому законодательству данная форма аутизма является показанием к проведению процедуры эвтаназии. Тина объяснила врачам, что больше не может терпеть свое заболевание. Один из психиатров задокументировал ее просьбу, а двое других - провели должную процедуру спустя два месяца после ее обращения в больницу.

Но через какое-то время родственники девушки обратились в полицию с обвинениями врачей в отравлении Тины. Они утверждают, что их родственница ничем не болела, а всего лишь переживала тяжелый разрыв отношений с парнем. После этого в полиции завели уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что процедура эвтаназии происходила с грубейшими нарушениями, и в 2017 году родственники Тины Кис подали на врачей в суд. Стало известно, что во время введения смертельной инъекции врач обратился к одному из родственников с просьбой подержать иглу, а позже к другому, чтоб он послушал, остановилось ли у пациентки сердце. Защита троих бельгийских врачей утверждает, что родственники девушки, скорее всего, не смогут предоставить конкретных доказательств, кроме устных обвинений.

Резко осудили действия медиков и представители Католической Церкви в Бельгии.

Данный случай вызвал негодование и в научной среде. Специалисты не могут прийти к единому решению - стоит ли относить аутизм к болезням, предусматривающим эвтаназию.

Процедура эвтаназии была впервые легализована в Нидерландах в 2002 году. Впоследствии аналогичные законы были приняты в Бельгия, Японии, Люксембурге, Канаде и отдельных штатах США. Смертность от эвтаназии в Бельгии растет каждый год на 27%.