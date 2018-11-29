Патриарх Илия II обсудил с новым президентом будущее Грузии

Патриарх Грузии Илия II и члены Священного Синода встретились с Саломе Зурабишвили, которая победила на выборах президента Грузии.

По словам Саломе Зурабишвили, встреча прошла по инициативе Патриарха, сообщает «Благовест-инфо».

«Сегодня утром Патриарх был первым, кто поздравил меня с победой и пригласил сюда, на встречу, на которой присутствовала большая часть Синода», — сообщила она.

«Это для меня было не только большой честью, это был тот момент, когда я почувствовала, что стала президентом Грузии», — подчеркнула глава государства.

«Мы рассмотрели, каким должно быть будущее Грузии, какой выбор сделало грузинское общество… Сделало ответственный выбор, так как его активность это подтвердила… [Общество] выбрало спокойствие, мирное будущее, и это то, за что я лично несу ответственность», — сказала Саломе Зурабишвили.