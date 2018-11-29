В Израиле нашли каменную маску возрастом 9 тысяч лет

В районе Пней-Хевер возле Хеврона была обнаружена уникальная каменная маска периода неолита, которой, по оценке специалистов, около 9000 лет.

О своей находке сотрудники израильского Управления древностей сообщили в среду, 28 ноября, добавив, что в настоящее время она изучается учеными, пишет Jewish.ru. со ссылкой на Vesty.co.il.

«Сама маска — это настоящая археологическая сенсация. Но еще важнее, что находка связана с определенным местом. Как правило, подобные вещи всплывают на акционах, что затрудняет получение информации о ее происхождении», — пояснили представители управления.

Маска изготовлена из желтого известняка, местами розоватого. Она тщательно обработана каменными инструментами, ей приданы очертания человеческого лица. По краю маски просверлены четыре отверстия — для того, чтобы крепить к лицу.

Доктор Омри Барзилай рассказал о том, что каменные маски связаны с периодом неолитической революции, переходом от присваивающей экономики (охота и собирательство) к производящей, включающей земледелие и скотоводство. «Неолитическая революция сопровождалась изменением социальной структуры и резким подъемом ритуально-религиозной деятельности. Культовые находки этого периода включают, среди прочего, изображения людей, черепа, покрытые глиной, и каменные маски. Такие находки связывают с культом предков», — пояснил ученый.

В Управлении древностей подчеркнули, что на сегодняшний день известно лишь о 15 масках данного периода во всем мире, но только у двух известен археологический контекст. Маска из Пней-Хевера встает в ряд с другими масками периода докерамического неолита, которые были обнаружены на Хевронском нагорье и в Иудейской пустыне. Результаты ее предварительного исследования будут представлены сегодня, 29 ноября, на конференции израильской Ассоциации преистории в Музее Израиля.