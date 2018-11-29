В Бельгии колокольню превратили в кафе (фото)

В бельгийском Антверпене бывшая колокольня местного готического собора получила новое назначение и превратилась в просторное и уютное кафе.

Готическое кафе открылось в здании бывшей колокольни святого Иоанна, принадлежала к собору Антверпенской Богоматери, который является одной из визитных карточек города, сообщает 24tv.ua.

Заведение получило простое название Cafe De Plek (Место кафе).

Над его дизайном работала студия Van Staeyen Intérieur Architecten. Дизайнеры признаются, что во время работы вдохновлялись структурными элементами готического собора.

Интерьер этого кафе имеет свои особенности – внутри часовни установили специальную деревянную конструкцию, которая стала баром, а уже вокруг нее расставили столики.

Оконные проемы вокруг импровизированного бара по форме перекликаются с реальными окнами в соборе.

В интерьере преобладает бирюзово-голубой цвет, который повторяет оттенок на витражах часовни.