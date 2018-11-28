В Тайване на референдуме народ показал свое отношение к однополым бракам

Народ Тайваня на прошлой неделе проголосовал против признания однополых браков во время серии референдумов, подтверждая определение супружества как союза между одним мужчиной и одной женщиной.

Об этом сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на CNA.

Ранее, в 2017 году, высший суд Тайваня постановил, что неконституционно запрещать однополые браки. Этим постановлением было дано местным законодателям два года на разработку законопроекта об однополых браков, однако правительство было поставлено в тупик. Двухлетний срок истекает в мае 2019 года.

Правительство воспользовалось недавно пересмотренным законом о референдуме, который дает возможность народу голосовать по любому вопросу, который набирает 280 тысяч подписей. Чтобы быть принятым.

Среди вопросов, выставленных на голосование в референдуме, было также введение ЛГБТ-образований национальной образовательной программы. Его народ отверг.

Референдум на Тайване имеет совещательный голос. Вопрос введения однополых браков еще будет рассматриваться в суде.