В США обеспокоены уничтожением христианского храма на Северном Кипре

Публикация, посвященная теме уничтожения христианских памятников на Северном Кипре, включая армянский храм Сурб Маркар (Св. Макар), появилась на сайте базирующегося в Нью-Йорке мозгового центра The Gatestone Institute.

В статье, в частности, отмечается, что с тех пор, как Северный Кипр находится под контролем Турции, на острове идет процесс поэтапного уничтожения христианского наследия, в том числе армянского, сообщает "Спутник".

Особую обеспокоенность авторы выражают в связи с состоянием церкви святого Макара. Храм был основан коптами в IV веке. Позже перешел во владение к армянам и на протяжении нескольких сот лет считался священным для армян местом.

Церковь поддерживала тесные отношениях с Первопрестольным Эчмиадзином. Позже, после перехода Северного Кипра под турецкий контроль, храм разграбили.

"Армянский монастырь святого Макара полностью опустел. Храм в плачевном состоянии, заброшен и превращается в руины", — говорится в публикации.

Также отмечается, что Турция совершила два крупных преступления против Кипра, разделив маленькое государство на две части и продолжая систематически уничтожать его культурное наследие.

Более 550 греческих православных церквей, армянских храмов, часовен, монастырей были разграблены, многие просто уничтожены, еще часть – превращена в мечети.

В тексте также отмечается, что ЮНЕСКО умышленное уничтожение культурного наследия называет военным преступлением.