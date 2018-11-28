Голландский судостроитель хочет отправить копию Ноева ковчега в Израиль

В течение двух лет единственная в мире мореходная копия Ноева ковчега в натуральную величину ошеломляла пассажиров, путешествующих по реке Маас в Голландии.

Как сообщает "Лехаим", построенное в соответствии с характеристиками, описанными в Библии, судно длиной 390 футов возносится на 75 футов в высоту. Его отчетливая форма доминирует над береговой линией небольшого города, в так называемом Библейском поясе Южной Голландии. Затмевая даже некоторые современные круизные суда, ковчег стал международной туристической достопримечательностью, когда он был завершен в 2012 году после четырех лет строительства. Но человек, который его построил, христианский бизнесмен Йохан Хейберс, не может дождаться, чтобы привезти своего исполина в Израиль – страну, о чьих проблемах и успехах, по его словам, он всегда думает.

"По моему мнению предпочтительным местом для ковчега является Израиль", - сказал 60-летний Хейберс.

"Это может показаться пугающим, но я верю всему, что написано в этой книге, от корки до корки", – сказал он, указывая на копию перевода Библии на голландский язык.

Хейберс планировал вскоре доставить корабль в Израиль, но лесные пожары в Израиле сорвали поездку. Теперь у него больше нет необходимых 1,3 млн. долларов, нужных для того, чтобы туда добраться (у ковчега нет мотора, поэтому Хейберсу нужно арендовать буксиры для его транспортировки). Хейберс планировал отправить ковчег в Бразилию, но эта попытка тоже провалились.

Идея построить Ковчег пришла к Хейберсу когда он прочитал рассказ об этом своим детям после ужина вечером в 1993 году. "Я задавался вопросом, мог ли кто-нибудь построить копию ковчега", – сказал он.

Тринадцать лет спустя Хейберс завершил свою первую копию Ноева ковчега, получившую у голландских СМИ название "Ковчег Йохана".

Ковчег в настоящее время закрыт для посещения из-за разногласий между Хейберсом и местным муниципалитетом.

Готовясь доставить ковчег в Израиль, он занят еще одним проектом, связанным с водой и Святой Землей. Хейберс разработал систему на основе гравитации, которая, по его словам, будет транспортировать воду от прибрежных опреснительных установок через пустыню в высыхающее Мертвое море. На случай бедствия Хейберс оставляет несколько лодок для своей семьи, сказал он, отметив, что одна из них может вмещать до 100 человек.