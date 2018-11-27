В Малайзии финских туристов внесли в "черный список" за христианскую проповедь

Четверо граждан Финляндии были арестованы на территории Малайзии за христианскую проповедь.

Об этом пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на Associated Press.

Случай произошел в прошлый вторник в отеле одного из курортных островов архипелага Лангкави. Арестованными оказались двое мужчин и двое женщин. Их возраст составлял от 27 до 60 лет. Кроме депортации их внесли в черный список, после чего им будет запрещен въезд в страну.

Власти Малайзии уже выслали письменное обращение в финское посольство, в котором они пишут о неприемлимости подобного поведения. В Малайзии мусульмане составляют большую часть населения. Другие религии на территории страны запрещены законом.