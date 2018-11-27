Грузинский Патриарх призвал верующих прийти на выборы

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призвал население страны принять участие во втором туре президентских выборов.

Просьбу главы Грузинской Православной Церкви озвучил архимандрит Иоанн после завершения воскресной литургии в кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси, сообщает "Благовест-инфо".

"Его Святейшество попросил паству, поскольку среда является особенным днем - днем выборов, всех принять участия в этих выборах", – сказал архимандрит Иоанн в эфире телеканала Imedi.

Гражданам Грузии 28 ноября предстоит сделать выбор между независимым кандидатом Саломе Зурабишвили, поддерживаемой правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и кандидатом от объединенной оппозиции "Сила в единстве", членом "Единого национального движения" Григолом Вашадзе. Выборы будут проходить как на территории Грузии, так и за ее пределами – в 39 странах.