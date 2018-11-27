В Индии начнут поиски останков миссионера, убитого аборигенами

Власти Индии начали подготовку к операции по поиску на Северном Сентинельском острове останков гражданина США Джона Аллена Чо, убитого аборигенами.

Как сообщалось, члены древнего племени, известного своей враждебностью к чужакам, убили из лука 27-летнего американского миссионера, прибывшего на острова проповедовать христианство, передает Islam-today.

Как сообщили в полиции, примерное место, где погребен американец, известно, однако подобраться к месту не представляется возможным из-за враждебности аборигенов.

Отмечается, что сентинельцы векам живут без контакта с внешним миром. Они не умеют добывать огонь, охотятся с помощью луков и стрел и активно атакуют ими всех, кто к ним приближается, а потому высаживаться на острове, где они живут, запрещено законами Индии. Численность племени оценивается примерно в 150 человек.