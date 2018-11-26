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В Индии появилось божество-мотоцикл

13:33, 26 ноября 2018
Мир
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В Индии появилось божество-мотоцикл / bbc.com / MIHHAIL TRIBOI

Индийская языческая община известна своим почитанием различных животных, но в последние годы к священным коровам и прочим традиционным объектам поклонения, присоединился мотоцикл.

В штате Раджастан на северо-западе Индии яркой иллюстрацией проблемы стала смертельная авария, которая произошла 30 лет назад. ДТП настолько захватило воображение местных жителей, что в результате родилось новое божество - бог-мотоцикл легендарной марки Royal Enfield "Bullet 350", у которого можно попросить безопасного путешествия, сообщает ВВС.

/ bbc.com / MIHHAIL TRIBOI

Мотоциклу у дороги в округе Пали начали молиться в начале 1990-х. Его поместили в стеклянную коробку, и постепенно территория вокруг обросла лавками с сувенирной продукцией, появились даже гостиница и ресторан.

/ bbc.com / MIHHAIL TRIBOI

Каждый день здесь бывают сотни паломников. На территории есть постоянный священнослужитель, установлены ящики для пожертвований и даже проводятся фестивали.

Дороги Индии печально известны высокой смертностью. По официальным данным, каждый год в ДТП там погибают более 150 тысяч человек. 

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