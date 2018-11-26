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В Сомали террорист-смертник убил священника и его последователей за трактовку Святого Писания

11:35, 26 ноября 2018
Мир
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В Сомали произошел теракт / livejournal.com

Об этом сообщает 26 ноября regnum.ru со ссылкой на Reuters.

«Боевики убили 10 человек, включая священника, а также подростков и женщин», — говорится в заявлении полиции.

Правоохранительные органы возлагают ответственность за нападение на террористическую группировку «Аш-Шабаб».

Убитый религиозный деятель вызвал ненависть преступников своей интерпретацией Священного Писания, он подвергался многократным угрозам.

По уточненной информации, число жертв террористического акта в Сомали возросло до 15 человек.

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