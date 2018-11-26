В Сомали террорист-смертник убил священника и его последователей за трактовку Святого Писания
11:35, 26 ноября 2018Мир
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В Сомали произошел теракт / livejournal.com
В результате нападения террориста-смертника в Сомали был убит священнослужитель и по меньшей мере девять его последователей.
Об этом сообщает 26 ноября regnum.ru со ссылкой на Reuters.
«Боевики убили 10 человек, включая священника, а также подростков и женщин», — говорится в заявлении полиции.
Правоохранительные органы возлагают ответственность за нападение на террористическую группировку «Аш-Шабаб».
Убитый религиозный деятель вызвал ненависть преступников своей интерпретацией Священного Писания, он подвергался многократным угрозам.
По уточненной информации, число жертв террористического акта в Сомали возросло до 15 человек.
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