В Рио-де-Жанейро установили скульптуру «Бездомный Иисус»

Католический кардинал Рио-де-Жанейро (Бразилия) Орани Темпеста (Orani Tempesta) благословил бронзовую скульптуру, установленную возле кафедрального собора крупнейшего мегаполиса Бразилии.

Скульптура изображает Иисуса Христа в образе бездомного, спящего на скамейке, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Событие завершило программу Католической церкви Бразилии, приуроченной ко Международному дню помощи бедным, который отмечался в этом году 19 ноября.

«Человечество никогда не производило столько богатства и никогда не видело такой нищеты, — приводит издание слова кардинала Темпесты. — Как ни странно, определенная часть населения просто не учитывается, поскольку экономика может выжить и без нее. Исключаются массы».

Скульптуру передал в дар архиепископу Рио-де-Жанейро канадский художник Тимоти Шмальц (Timothy Schmalz) при содействии посольства Бразилии при Святом Престоле и рыцарям Гроба Господня.

Бронзовая скульптура, изготовленная в натуральную величину, представляет Иисуса Христа лежащим на скамейке прикрывшимся одеялом, с обнаженными босыми ногами. Несмотря на то, что фигура изображена укрытой одеялом с головой, каждый легко узнает личность изображенного: на ногах спящего видны раны от гвоздей, которыми прибивали к распятию Христа Спасителя на Голгофе.

«Эта скульптура заставляет нас смотреть на тех, кто живет на улицах нашего города, как на братьев и сестер; Папа Франциск обращается к нам с призывом видеть Христа в тех бедных людях, которые живут на наших улицах», — пояснил журналистам приходской священник собора отец Клаудио Сантос (Claudio Santos).

Оригинальная скульптура работы Тимоти Шмальца была установлена в Regis College, иезуитском богословском колледже в Торонто в 2013 году. С тех пор копии «Бездомного Иисуса» были установлены в Австралии, на Кубе, в Индии, Ирландии, Испании и Соединенных Штатах.